الاجتماع في الدوحة فتح ثغرة في جدار العرقلة وموفد أمني قطري في بيروت قريبا

كشف مصدر دبلوماسي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية في الدوحة.



وأكد المصدر الدبلوماسي للـLBCI أن اجتماعا مصريا-قطريا سيُعقد مع حماس فيما سيزور موفد أمني قطري رفيع المستوى بيروت لمناقشة المطالب والهواجس اللبنانية.



وفي سياق آخر، لفت المصدر إلى أن الاجتماع في الدوحة فتح ثغرة في جدار العرقلة وهناك تقدم طفيف في ملف غزة، مشيرا إلى أن هناك رغبة حقيقية بإجراء تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.