19 شهيدا جراء الهجمات الاسرائيلية أمس السبت...

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس السبت 26 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:



- الجنوب: 7 شهداء و 48 جريحا

- النبطية: 10 شهداء و 55 جريحا

- بعلبك الهرمل: شهيدان و 5 جرحى.



واشار مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة إلى أن "الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 19 شهيدا وإصابة 108 بجروح.



بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2672، والجرحى إلى 12468".