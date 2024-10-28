وزارة المالية: أنجزنا إعداد إجراءات تحويل الرواتب والمعاشات والزيادات الإضافية المقرّة للعاملين في القطاع العام

أعلنت وزارة المالية أنّها أنجزت إعداد الإجراءات المتعلقة بمَلف تحويل الرواتب والمعاشات والزيادات الإضافية المقرّة للعاملين في القطاع العام، من عاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وللأسلاك العسكرية كافة.



كما أعلنت إحالته إلى مصرف لبنان، الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى حسابات المعنيين عبر المصارف الخاصة.