مساعدات إنسانية قطرية وشحنة جديدة من الإمارات... استكمالًا للجسر الجويّ للمساعدات الإماراتيّ

يستمر وصول المساعدات الى مطار بيروت دعمًا للنازحين، جراء العدوان الإسرائيليّ، وجديدها شحنة مساعدات إنسانية من دولة قطر.



كذلك، واستكمالًا للجسر الجويّ للمساعدات الإماراتيّ ضمن حملة "الإمارات معك يا لبنان", وصلت شحنة جديدة من الإمارات تحتوي 80 طنًا من المواد والمستلزمات الخاصة بالأمهات اللبنانيات.