حريق ضخم في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي بجزين

حريق ضخم يندلع في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي، ضمن قضاء جزين، وهي مناطق تشكل امتدادًا لحرج صنوبر بكاسين، الأكبر في الشرق الأوسط.

فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا كبيرة لمحاصرة الحريق، إلا أن سرعة الرياح واتساع رقعة النيران تزيد من سرعة انتشاره. pic.twitter.com/0f6gPD3C42 — Rami Rizk (@rami_rizk) October 28, 2024

اندلع حريق ضخم في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي، ضمن قضاء جزين.وطُلب من كل الصهاريج في المنطقة التوجه الى القبع والحمصية على وجه السرعة للمساعدة في إخماد النار.وهرعت فرق الدفاع المدني الى المكان، وهي تبذل جهودًا كبيرة لمحاصرة الحريق، إلا أن سرعة الرياح واتساع رقعة النار يزيدان من سرعة انتشاره.وتجدر الاشارة الى أن هذه المناطق تشكل امتدادًا لحرج صنوبر بكاسين، وهو يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط.