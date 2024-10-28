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حريق ضخم في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي بجزين

أخبار لبنان
2024-10-28 | 07:53
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حريق ضخم في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي بجزين
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حريق ضخم في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي بجزين

اندلع حريق ضخم في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي، ضمن قضاء جزين. 

وطُلب من كل الصهاريج في المنطقة التوجه الى القبع والحمصية على وجه السرعة للمساعدة في إخماد النار.

وهرعت فرق الدفاع المدني الى المكان، وهي تبذل جهودًا كبيرة لمحاصرة الحريق، إلا أن سرعة الرياح واتساع رقعة النار يزيدان من سرعة انتشاره.

وتجدر الاشارة الى أن هذه المناطق تشكل امتدادًا لحرج صنوبر بكاسين، وهو يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط.

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