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بري تابع ملف النازحين: للإسراع في تأمين المستلزمات والإحتياجات لهم
أخبار لبنان
2024-10-28 | 08:44
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بري تابع ملف النازحين: للإسراع في تأمين المستلزمات والإحتياجات لهم
تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف النازحين، وأجرى سلسلة إتصالات للاطمئنان على أوضاعهم، مشددا على وجوب الإسراع في تأمين المستلزمات والإحتياجات كافة لهم.
كما اتصل بري برئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق وإطلع منه على الوضع في المدينة على خلفية التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بقصف عدد من أحيائها.
فريد الخازن
وفي النشاط، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب فريد الخازن، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وشؤونا تشريعية.
وبعد اللقاء، أثنى الخازن على الجهود التي يبذلها الرئيس بري مع الأطراف الإقليمية والدولية لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن لبنان وسيادته.
ونقل الخازن عن الرئيس بري تقديره لأهمية الإحتضان الوطني الذي يلقاه النازحون في مناطق النزوح.
أخبار لبنان
بري
النازحين
فريد الخازن
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