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وفد من "التقدمي الاشتراكي" زار كركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2024-10-28 | 09:29
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وفد من "التقدمي الاشتراكي" زار كركي... وهذا ما جرى بحثه
زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب بلال عبدالله وأمين السر العام ظافر ناصر والقيادي أسامة الزهيري، بتكليف من رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، حيث تم البحث في أوضاع الصندوق وتقديماته الصحية، وتحديدا في هذه الظروف القاسية والتطور الحاصل في موضوع التغطية الاستشفائية وكلفة الأدوية.
وكان تأكيد من الوفد على "أهمية الدور المنوط بمؤسسة الضمان الاجتماعي خصوصا في هذه المرحلة الصعبة".
وتم خلال الاجتماع، وفق بيان لـ"الوفد" "استعراض العلاقة بين الضمان الاجتماعي وبعض مستشفيات الجبل، وطرح معالجة بعض الأمور تسهيلا لتقديمها خدماتها الصحية في ظل أزمة النزوح والدور الذي تلعبه.
وقد أطلع كركي الوفد على خطة الطوارئ التي تنفذها إدارة الضمان لتسهيل معاملات الناس والتسريع بصرف الأموال.
وأكد كركي أن الضمان يصرّ على إعطاء سلف للمستشفيات لكي تستطيع القيام بواجباتها في ظل الظروف القاسية راهنا.
أخبار لبنان
التقدمي الاشتراكي
كركي
الضمان
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