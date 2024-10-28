الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رسالة من رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الى منظمات حقوق الإنسان الدولية

أخبار لبنان
2024-10-28 | 09:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رسالة من رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الى منظمات حقوق الإنسان الدولية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رسالة من رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الى منظمات حقوق الإنسان الدولية

وجه رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم رسالة الى منظمات حقوق الإنسان الدولية استنكارا للهجمات التي تعرّض لها عدد من الصحفيين الأبرياء في لبنان.

وجاء في نص الرسالة:

"إلى الجهات المعنية وإلى منظمات حقوق الإنسان الدولية،

تحية طيبة وبعد،

نكتب إليكم هذه الرسالة لنعبّر عن استنكارنا العميق وإدانتنا الشديدة للهجمات التي تعرّض لها عدد من الصحفيين الأبرياء في لبنان بسبب الصراع القائم. إن قتل الصحفيين واستهدافهم يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويُعد جريمة ضد حرية التعبير، التي هي حق أساسي ومكفول في المواثيق والقوانين الدولية.

إن دور الصحفيين في تغطية الأحداث ونقل الحقيقة للعالم أمر لا غنى عنه في أوقات النزاع، فهم يعملون بشجاعة وسط ظروف صعبة وخطيرة، غير مبالين بالأخطار التي تهدد حياتهم، سعياً منهم لنقل الحقيقة.

ومن هنا، ندعو المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين إلى الوقوف وقفة حازمة تجاه هذه الانتهاكات المستمرة، وإلى بذل الجهود لضمان حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع. كما ندعو إلى فتح تحقيقات نزيهة وشفافة في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم سيعطي رسالة خاطئة قد تشجع على المزيد من الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام الحر. لذا نطالب بالتحرك السريع والتضامن الفعلي لحماية الصحفيين الذين يقومون بمهمتهم الإنسانية.

ختاماً، نرجو أن يتم النظر بجدية في هذه القضية، وأن تُتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الاعتداءات الخطيرة، ولحماية حرية الإعلام وحياة العاملين في هذا المجال الحيوي".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

منظمات حقوق الإنسان الدولية

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 28-10-2024
حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية اليوم على البقاع
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
17:54

كتاني يتحدث للـLBCI عن عمليات البحث عن المفقودين ورفع الأنقاض في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
17:52

مجازر في أكثر من منطقة في محافظة بعلبك الهرمل... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
17:30

مصادر لرويترز: إستشهاد 60 في غارات إسرائيلية على سهل البقاع في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
17:13

80 طنًا من المساعدات ضمن حملة "الإمارات معك يا لبنان"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-10

الجيش الاسرائيلي استهدف احد أقدم المنازل الأثرية في حي الميدان في النبطية ولا اصابات

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-17

رئيس ديوان المحاسبة للـLBCI: لا صحة للتهديدات التي تلقاها الديوان وسنعاود العمل بشكل طبيعي

LBCI
آخر الأخبار
17:16

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا ثلاث مرات تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية

LBCI
أخبار دولية
12:43

نتنياهو: أطمح لتحقيق السلام مع الدول العربية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:01

العين على مساعي الوسطاء الدوليين لوقف الحرب... وهذا ما يجري في أروقة صنع القرار في إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
17:54

كتاني يتحدث للـLBCI عن عمليات البحث عن المفقودين ورفع الأنقاض في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
17:52

مجازر في أكثر من منطقة في محافظة بعلبك الهرمل... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
17:20

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات الأخيرة... ومندوبة الولايات المتحدة تدعو إلى التهدئة

LBCI
أخبار دولية
17:18

جماعة الحوثي: نفذنا ثلاث عمليات على سفن في بحر العرب والبحر الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

أكثر من 500 مليون دولار تستثمر إسرائيل في أنظمتها الدفاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات

LBCI
أمن وقضاء
14:56

مسلسل الحرائق تابع... النيران طالت أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي في جزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

حزام ناريّ إسرائيلي طال عددا من قرى البقاع الشمالي...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:44

هكذا سحب الجيش الاسرائيلي 5 من قتلاه خلال معارك الجنوب

LBCI
خبر عاجل
04:24

صاروخ سقط جانب سيارتين على اوتستراد عاريا - الكحالة

LBCI
خبر عاجل
11:11

نتنياهو: في اليوم التالي لن تحكم حماس في غزة ولن ينتشر حزب الله على حدودنا الشمالية ومستقبل الشرق الأوسط الذي نسعى إليه سيتم فيه تحجيم إيران وأعمل على مواصلة إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية في إطار اتفاقات أبراهام

LBCI
أخبار لبنان
05:55

أدرعي يوجه تحذيرا لسكان منطقة صور: عليكم الابتعاد فوراً الى خارج هذه المباني!

LBCI
خبر عاجل
08:52

استهداف جرافة للجيش... وإصابة أحد العناصر

LBCI
خبر عاجل
11:27

المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر للـLBCI: وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات

LBCI
صحف اليوم
02:27

مراجع سياسية لـ"الجمهورية": في حال حصلت... هذا ما تعنيه عودة هوكشتاين للبنان بالساعات المقبلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More