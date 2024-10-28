الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى "وقف إطلاق نار فوري" في لبنان

دعا ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مجددا إلى "وقف إطلاق نار فوري" في لبنان، معتبرا الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) "غير مقبول".



وقال بوريل خلال اجتماع لدول الاتحاد من أجل المتوسط الـ43 في برشلونة إن "الاتحاد الأوروبي يطلب وقف إطلاق نار فوريا من جانبي الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.



وذكر بأن التكتل الأوروبي يطالب كذلك "بتطبيق قرارات مجلس الأمن" الدولي، معتبرا أن هجمات الجيش الإسرائيلي "على منشآت وموظفي اليونيفيل غير مقبولة".



من جهة أخرى، دعا بوريل في خطابه في افتتاح الاجتماع، إلى وقف الحرب في قطاع غزة أيضا، ولا سيما في شماله الذي يواجه "أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".



وقال إن "الطريقة التي تشن فيها هذه الحرب ضد المدنيين تثير مخاوف خطرة وتطرح الكثير من الاسئلة بلا أجوبة"، داعيا دول الاتحاد من اجل المتوسط إلى "الالتزام بالضغط من أجل وضع حد لهذا الوضع المأسوي".