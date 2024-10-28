طوارىء الصحة: 2710 شهداء و12592 جريحًا منذ بدء العدوان

اعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان انه "سيصدر تقريرًا يوميًا عن وزارة الصحة العامة يتضمن التالي:



"الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حيث بلغ حتى يوم أمس الأحد 27 تشرين الأول 2710 شهداء و12592 جريحًا.



ويورد التقرير توزع الاصابات بين الذكور والاناث والأطفال.



ويفصل أعداد الاصابات لليوم السابق نفسه في كل محافظة من المحافظات اللبنانية والحصيلة التي بلغت 38 شهيدًا و124 جريحًا.



كما يتضمن إحصاءً لشهداء القطاع الصحي وجرحاه والخسائر الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية والآليات".

