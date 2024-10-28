الأشقر للـLBCI: تمديد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني

اكد المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر ان "وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة".



وقال في حديث للـLBCI ان "اليونيسيف طبعت مليون و900 ألف كتاب سيتم توزيعها مجانًا على الطلاب في التعليم الرسمي من الأول أساسي حتى الثالث ثانوي".



وأشار الى ان "لا فصل بين القطاع الخاص والرسمي خصوصا في هذه المحنة والخاص يقف الى جانب الرسمي وسيقدم الأبنية لفترة بعد الظهر".