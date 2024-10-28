لقاء جمع جنبلاط وسفير إسبانيا

مصدر سياسي لـ"الجمهورية": ضبابية في موضوع وقف إطلاق النار

مصدر سياسي لـ"الجمهورية": ضبابية في موضوع وقف إطلاق النار

مصادر رسمية لـ"الجمهورية": خطاب نتنياهو لا يبشّر بالخير بل يؤشر إلى أنّ الحرب قد تطول