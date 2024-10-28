رئيس الوزراء البريطاني استقبل ميقاتي: نريد وقفا للعنف وإطلاق النار من كل الأطراف وتطبيقا كاملا للـ1701

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء اليوم، في مقر رئاسة الحكومة، وشارك في الاجتماع سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى والمستشار زياد ميقاتي.



وخلال الاجتماع، قدم رئيس الحكومة البريطانية تعازيه الى الرئيس ميقاتي بـ"سقوط المدنيين ضحايا العنف في لبنان".



وقال: "نريد أن نرى وقفا للعنف وإطلاق النار من كل الأطراف وتطبيقا كاملا للقرار الأممي الرقم 1701".



ونوه بالعلاقة البناءة بين الجيشين البريطاني واللبناني، مبديا استعداد بريطانيا لدعم لبنان في هذه المرحلة على الصعد كافة.