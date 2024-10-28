وزير خارجية إسرائيل أكد لنظيره البريطاني أن العملية العسكرية في لبنان "ستنتهي قريبا"

كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد له الأحد أن العملية العسكرية في لبنان "ستنتهي قريبا".



وقال لامي أمام البرلمان: "تحدثت يوم أمس الأحد عن الوضع في لبنان مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس"k مضيفا أنه "سعى إلى طمأنتي بالقول إن العملية الجارية، العملية الدقيقة التي ينفذها الإسرائيليون، ستنتهي قريبا".



وحول الوضع في غزة، أكد لامي أنه "لا يوجد مبرر للقيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية".



وقال: "يجب عليها الآن السماح بدخول المزيد من المساعدات".



وأشار لامي إلى أنه "في كثير من الحالات، يتم تمويل المساعدات من قبل المملكة المتحدة وشركائنا. لكنها عالقة، وبعيدة عن متناول أولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. إن هذه القيود تتعارض مع التزامات إسرائيل، وتهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي".



وأعلن وزير الخارجية البريطاني أن الحكومة تدين هذه القيود بأشد العبارات.