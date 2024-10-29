اليونيفل: لا يزال حفظة السلام في جميع مواقعنا في جنوب لبنان

اكدت اليونيفل، أن حفظة السلام لا يزالون في جميع مواقعهم في جنوب لبنان، ويواصلون أنشطتهم العملياتية مع تكييفها بما يتناسب مع الوضع الراهن.



وتستمر قوافل الإمداد وعمليات تبديل وحدات اليونيفيل من وإلى لبنان كالمعتاد، رغم التحديات.