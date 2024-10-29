اليكم الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق (صورة)

كتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على منصة "اكس": أكثر من ثلثي ضحايا غارات الأمس هم من الأطفال والنساء".



ونشر صورة لطفلة، قائلا: "هي الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق".