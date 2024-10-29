تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:

🔸طير حرفا, الجبين, القصر الاحمر, جبل البطم, زبقين, شيحين, الحميري, الخريب, انصار, مطرية الشومر, عدلون, مجدل زون, شمع, أبو شاش, الناقورة, علما الشعب



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق… pic.twitter.com/FzQk5n2zjd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 29, 2024

وجه الجيش الاسرائيلي تحذيراً إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: طير حرفا, الجبين, القصر الاحمر, جبل البطم, زبقين, شيحين, الحميري, الخريب, انصار, مطرية الشومر, عدلون, مجدل زون, شمع, أبو شاش, الناقورة, علما الشعب.وقال: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".