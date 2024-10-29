ياسين للـ LBCI: المساعدات التي تم التعهد بها في مؤتمر باريس تعطى للمنظمات الدولية

اعلن رئيس لجنة الطوارئ وزير البيئة ناصر ياسين للـLBCI ان المساعدات المالية التي تم التعهد بها في مؤتمر باريس لا تأتي بمعظمها للوزارات أو للدولة بل تعطى للمنظمات الدولية الشريكة في خطة النازحين.



واشار الى التنسيق مع وزارة الطاقة لتأمين المياه للنازحين وموسم البرد يستوجب تحذيرات من ثياب ووسائل التدفئة وتجهيزات الحد من الرطوبة وسنناقش تأمين المازوت لمراكز الايواء.