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الراعي: لا يمكن أن تجد مارونيا غير مرتبط بلبنان
أخبار لبنان
2024-10-29 | 06:43
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الراعي: لا يمكن أن تجد مارونيا غير مرتبط بلبنان
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الراعي: لا يمكن أن تجد مارونيا غير مرتبط بلبنان
اعتبر البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الموارنة ولبنان توأم ولا أحد يستطيع الفصل بينهما، وقال: "هذا الترابط موجود في دمائنا وعروقنا، فلا يمكن أن تجد مارونيا غير مرتبط بلبنان، والرابطة المارونية هي هذا الفكر، هي هذا الرباط ملتصقة بلبنان ولا شيء يفصلها عن لبنان، وهذه هي الضمانة في الحقيقة".
وقال من مقر الرابطة المارونية: "أنا سعيد جدا اليوم بزيارتكم في بيتنا، وجود الرابطة المارونية يعطي الراحة للبطريركية، حيث أنه على الارض يوجد من يعيش تعاليم البطريركية، تعيشونها بعلاقاتكم، تعيشونها بتصاريحكم، تتكلمون باسم البطريركية، وهذا امر جيد، والامر المهم أن البطريركية المارونية لديها الرابطة المارونية على الارض تنفذ تعاليم البطريركية وتنطق باسمها دون أن تذكر البطريركية، وهذا بالنسبة لنا ضمانة كبيرة جدا، ونشكر ربنا على وجود هذه الرابطة، نشكر الذين اسسوها والذين تولوا رئاستها، نشكر كل من كان عضوا فيها، حيث استمرت والى الامام دائما، ولذلك اشكركم من كل قلبي على ثباتكم وعلى مواظبتكم، وعلى كل ما تقومون به".
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