باسيل التقى وزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط محمد رضا شيباني، في حضور مسؤول العلاقات الدبلوماسية في "التيار" طارق صادق ومستشار باسيل منصور فاضل. وتم بحث قضايا الحرب على لبنان وكيفية مواجهة تداعياتها.



إلى ذلك، استقبلَ باسيل سفير هولندا الجديد فرانك مولن بحضور نائب رئيس التيار للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي الحايك. وتم بحث تداعيات الحرب وأزمة النزوح السوري التي يجب حلها بسرعة.