الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل التقى وزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط
أخبار لبنان
2024-10-29 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باسيل التقى وزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط محمد رضا شيباني، في حضور مسؤول العلاقات الدبلوماسية في "التيار" طارق صادق ومستشار باسيل منصور فاضل. وتم بحث قضايا الحرب على لبنان وكيفية مواجهة تداعياتها.
إلى ذلك، استقبلَ باسيل سفير هولندا الجديد فرانك مولن بحضور نائب رئيس التيار للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي الحايك. وتم بحث تداعيات الحرب وأزمة النزوح السوري التي يجب حلها بسرعة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
التقى
الخارجية
الايراني
لشؤون
الشرق
الاوسط
التالي
الخريطة الميدانية للتوغلات الاسرائيلية في الجنوب..
الراعي: لا يمكن أن تجد مارونيا غير مرتبط بلبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:29
المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني زار باسيل: لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم المساعدات للنازحين
أخبار لبنان
08:29
المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني زار باسيل: لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم المساعدات للنازحين
0
آخر الأخبار
2024-10-27
وزير الخارجية البريطانيّ: اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط سيكون كارثيًا ولن يصب في مصلحة أحد
آخر الأخبار
2024-10-27
وزير الخارجية البريطانيّ: اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط سيكون كارثيًا ولن يصب في مصلحة أحد
0
آخر الأخبار
2024-10-19
مراسل لموقع أكسيوس: من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط
آخر الأخبار
2024-10-19
مراسل لموقع أكسيوس: من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
2024-10-18
حميه للـLBCI: البرلمان الايراني اصدر بيانًا رسميًا قائلا ان الكلام الذي نقل عن قاليباف غير دقيق وايران تدعم ما يقره الشعب اللبناني وحكومته ومن الطبيعي ان يستدعي ميقاتي ووزير الخارجية القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت
آخر الأخبار
2024-10-18
حميه للـLBCI: البرلمان الايراني اصدر بيانًا رسميًا قائلا ان الكلام الذي نقل عن قاليباف غير دقيق وايران تدعم ما يقره الشعب اللبناني وحكومته ومن الطبيعي ان يستدعي ميقاتي ووزير الخارجية القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:12
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً
أمن وقضاء
13:12
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً
0
أخبار لبنان
12:48
الكتائب: أي مقترحات حلول لا بد أن تحصر السلاح بيد الجيش اللبناني
أخبار لبنان
12:48
الكتائب: أي مقترحات حلول لا بد أن تحصر السلاح بيد الجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
12:46
مخزومي: الأولوية هي للدفع باتجاه التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حدا للحرب الإسرائيلية
أخبار لبنان
12:46
مخزومي: الأولوية هي للدفع باتجاه التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حدا للحرب الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
12:28
غارة على حارة صيدا وسقوط شهداء (فيديو)
أخبار لبنان
12:28
غارة على حارة صيدا وسقوط شهداء (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
2024-09-29
أسرار الصحف 29-09-2024
اسرار
2024-09-29
أسرار الصحف 29-09-2024
0
خبر عاجل
2024-10-11
آموس هوكستين للـLBCI: الولايات المتحدة وأنا لم نعط أي ضوء أخضر لأي عمليات عسكرية في لبنان وخلال فترة إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة كان الرئيس بايدن يعمل جاهدًا على محاولة تحقيق وقف لإطلاق النار
خبر عاجل
2024-10-11
آموس هوكستين للـLBCI: الولايات المتحدة وأنا لم نعط أي ضوء أخضر لأي عمليات عسكرية في لبنان وخلال فترة إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة كان الرئيس بايدن يعمل جاهدًا على محاولة تحقيق وقف لإطلاق النار
0
أخبار لبنان
2024-08-22
سليم عون للـLBCI: الغرب لا يريد تسليح الجيش اللبناني لمواجهة اسرائيل
أخبار لبنان
2024-08-22
سليم عون للـLBCI: الغرب لا يريد تسليح الجيش اللبناني لمواجهة اسرائيل
0
خبر عاجل
12:12
غارة اسرائيلية على حارة صيدا (فيديو)
خبر عاجل
12:12
غارة اسرائيلية على حارة صيدا (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:57
عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني
أخبار لبنان
10:57
عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني
0
أخبار لبنان
09:39
بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...
أخبار لبنان
09:39
بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...
0
أخبار لبنان
09:20
جولة للـLBCI في الضاحية الجنوبية... حجم الدمار هائل
أخبار لبنان
09:20
جولة للـLBCI في الضاحية الجنوبية... حجم الدمار هائل
0
أخبار لبنان
09:17
القصف طال مجدداً طريق المصنع...
أخبار لبنان
09:17
القصف طال مجدداً طريق المصنع...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل
0
أخبار لبنان
07:50
نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله...
أخبار لبنان
07:50
نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:36
غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى
تقارير نشرة الاخبار
07:36
غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...
تقارير نشرة الاخبار
07:35
القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:52
غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة
خبر عاجل
08:52
غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة
2
خبر عاجل
07:00
وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال
خبر عاجل
07:00
وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال
3
خبر عاجل
12:21
بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...
خبر عاجل
12:21
بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...
4
خبر عاجل
06:04
فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل
خبر عاجل
06:04
فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل
5
تقارير نشرة الاخبار
15:05
خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات
تقارير نشرة الاخبار
15:05
خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات
6
أخبار لبنان
06:25
تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:25
تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان
7
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
8
أخبار لبنان
06:22
اليكم الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق (صورة)
أخبار لبنان
06:22
اليكم الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More