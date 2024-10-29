نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله...

بعد استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الشهر الماضي، أعلن حزبُ الله اليوم انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.

وكان قاسم قد عُيّن نائبا لأمينِ عام حزب الله في عام 1991 من قبل الأمين العام آنذاك عباس الموسوي. وبقي قاسم في منصبه عندما أصبح نصر الله زعيما، حتى العام 2024.

وقال مصدر مقرّب من الحزب لوكالة فرانس برس، إنّه تمّ انتخاب قاسم قبل يومين وأُعلِنَ عنه الثلاثاء.

وبحسب المصدر نفسه، سيَشغَل نعيم قاسم منصب الأمين العام للحزب حتى انتهاء الحرب، على أن يتمَ انتخابُ مجلسِ شورى جديد يتولى انتخابَ الأمين العام.







