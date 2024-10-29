حماس: انتخاب قاسم أمينا عاما لحزب الله دليل تعاف ونؤكد دعمنا للقيادة الجديدة

اعتبرت حركة حماس أن انتخاب حزب الله نعيم قاسم أمينا عاما جديدا، خلفا لحسن نصرالله، يعدّ "دليل تعاف" من الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت الهيئات القيادية، مؤكدة دعمها للقيادة الجديدة.وقالت الحركة في بيان تهنئة "نعتبر هذا الانتخاب دليل تعافي الحزب من الاستهدافات التي تعرضت لها الهيئات القيادية، ونؤكد وقوفنا إلى جانب القيادة الجديدة للحزب" الذي كان بادر غداة اندلاع الحرب في غزة الى فتح جبهة ضد إسرائيل، قال إنها "إسنادا" للفلسطينيين.