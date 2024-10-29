قراران لوزارة التربية حول أعمال تسجيل التلامذة في المؤسسات الرسمية وتمديد ولاية لجان الأهل

أصدرت وزارة التربية قرارا يتعلق بتمديد أعمال تسجيل التلامذة حضوريا أو عبر الرابط الالكتروني في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية المعتمدة وغير المعتمدة كمراكز للإيواء.كذلك، أصدرت تعميما يتعلق بتمديد ولاية لجان الأهل في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2024-2025.