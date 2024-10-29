المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني زار باسيل: لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم المساعدات للنازحين

بحث المبعوث الخاص لوزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد شيباني مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال زيارته له في مكتبه في الرابية، جملة من القضايا والتطورات.وكان تأكيد على ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية الدموية بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني، وأهمية تقديم المساعدات للنازحين.