طائرة مساعدات باكستانية تصل الى لبنان

وصلت بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة باكستانية، وعلى متنها نحو 17 طنا من المساعدات الاغاثية و الطبية الى لبنان. وقد استقبلها على أرض المطار سفير باكستان لدى لبنان سلمان اطهري.

تجدر الإشارة الى ان هذه الطائرة هي الثانية التي ترسلها باكستان الى لبنان هذا الاسبوع.