النمسا تعلن إصابة 8 من جنودها في اليونيفيل جراء هجوم صاروخي بلبنان

أعلنت وزارة الدفاع النمساوية اليوم الثلاثاء أن ثمانية جنود نمساويين ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أصيبوا بجروح طفيفة وسطحية جراء هجوم صاروخي على معسكر الناقورة القريب من الحدود الإسرائيلية.



وأضافت الوزارة في بيان "نندد بأشد العبارات الممكنة بهذا الهجوم ونطالب بالتحقيق فيه على الفور".



وذكرت أن مصدر الهجوم ليس واضحا في الوقت الراهن، ولم يكن أي من الجنود في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.