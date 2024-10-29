رئيس بلدية رميش للـLBCI: هناك حوالى 6000 آلاف شخص في البلدة حاليا

كشف رئيس بلدية رميش ميلاد العلم هناك حوالى 6000 آلاف شخص في رميش حاليا وهم ما زالوا صامدون.



وقال في حديث للـLBCI: "هناك تقريبا 1150 عائلة أي قرابة 5200 شخص وهم من أبناء رميش. كما لدينا 175 عائلة وهم ضيوف في رميش ويترواح عددهم بين 700 و800 شخص".



وأضاف: "نحن موجودون الى جانب الضيوف والى جانب أهالي بلدة رميش".



وأشار الى أن حولى 280 عائلة نزحت من رميش الى بيروت.