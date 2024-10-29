الأبيض: أنشأنا آلية لتغطية مصابي الحرب

أكد وزير الصحة فراس الأبيض، خلال تفقده مستشفى "أوتيل ديو"، أن "الوضع الحالي للنازحين شديد الصعوبة، حيث يسعى العدو لإحداث بلبلة وضغوطات من خلال تهجيرهم، مما يؤثر سلبا على القطاع الصحي من حيث زيادة عدد الجرحى في مناطق محددة".



وأوضح الأبيض أن "وزارة الصحة تتابع كل المعطيات في المستشفيات وتسعى لتوزيع الحالات بشكل متوازن لتفادي الضغط على مستشفى معيّن"، مشيرا إلى "التعاون المستمر مع مختلف الجهات، بما في ذلك الصليب الأحمر، لتقديم الدعم في هذا السياق".



وأعلن عن "إنشاء آلية لتغطية مصابي الحرب"، مشيرا إلى "العمل على توفير الرعاية للنازحين في قسم الطوارئ، حيث تم اختيار حوالي خمسين مستشفى لهذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة لإنشاء مراكز مخصصة تحت إشرافها".



وشدد على "ضرورة إدراج بعض المستشفيات الجامعية ضمن هذه البرامج، حيث تساهم هذه الشراكة في تعزيز الرسالة الأساسية للمستشفيات الجامعية".



وفي ما يخص المساعدات، أوضح الأبيض أن "الوزارة توزع كل المستلزمات التي تصلها رغم الكميّة المحدودة التي وصلت حتّى الآن".



ودعا "الجميع إلى تكثيف الجهود للتغلب على هذه التحديات وضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية"، مؤكدا أن "ما يميز القطاع الصحي ويعكس جهوده الكبيرة هو التواصل الشفاف والسريع بين جميع الأطراف".