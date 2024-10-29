اليونيفيل: من المرجح أن يكون حزب الله أو جهة تابعة له هو من أطلق الصاروخ الذي أصاب مقر الناقورة

أعلنت اليونيفيل أنه أصيب مركز القيادة الخاص بها في الناقورة بصاروخ بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى اشتعال ورشة سيارات.وأوضحت أن لم يكن أفراد حفظ السلام في الملاجئ في ذلك الوقت، مضيفة: "بينما تعرض بعض أفراد حفظ السلام لإصابات طفيفة، لحسن الحظ، لم يُصَب أحد بجروح خطيرة."وأشارت الى أنه تم إطلاق الصاروخ من شمال مقر اليونيفيل، ومن المرجح أن يكون حزب الله أو جهة تابعة له هو من أطلقه، مؤكدة أن "لقد فتحنا تحقيقًا في الحادث".وختمت أن "نُذكّر حزب الله وجميع الأطراف بواجباتهم لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم. وأي هجوم متعمد عليهم يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وللقرار 1701."