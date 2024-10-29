الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليونيفيل: من المرجح أن يكون حزب الله أو جهة تابعة له هو من أطلق الصاروخ الذي أصاب مقر الناقورة

أخبار لبنان
2024-10-29 | 11:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليونيفيل: من المرجح أن يكون حزب الله أو جهة تابعة له هو من أطلق الصاروخ الذي أصاب مقر الناقورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اليونيفيل: من المرجح أن يكون حزب الله أو جهة تابعة له هو من أطلق الصاروخ الذي أصاب مقر الناقورة

أعلنت اليونيفيل أنه أصيب مركز القيادة الخاص بها في الناقورة بصاروخ بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى اشتعال ورشة سيارات. 

وأوضحت أن لم يكن أفراد حفظ السلام في الملاجئ في ذلك الوقت، مضيفة: "بينما تعرض بعض أفراد حفظ السلام لإصابات طفيفة، لحسن الحظ، لم يُصَب أحد بجروح خطيرة."

وأشارت الى أنه تم إطلاق الصاروخ من شمال مقر اليونيفيل، ومن المرجح أن يكون حزب الله أو جهة تابعة له هو من أطلقه، مؤكدة أن "لقد فتحنا تحقيقًا في الحادث".

وختمت أن "نُذكّر حزب الله وجميع الأطراف بواجباتهم لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم. وأي هجوم متعمد عليهم يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وللقرار 1701."
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المرجح

تابعة

الصاروخ

الناقورة

LBCI التالي
أسرار الصحف 29-10-2024
60 شهيدًا و58 جريحًا في حصيلة غير نهائية لغارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل والبقاع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:50

اليونيفيل: الصاروخ الذي أصاب مقر القوة في الناقورة أُطلق من الشمال ومن المرجح أن يكون حزب الله أو جهة تابعة له هو من أطلقه

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-15

الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق في وقت سابق من اليمن "من المرجح أن يكون تحطم في الجو"

LBCI
خبر عاجل
2024-10-10

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي "أطلق النار عمدا" على كاميرات الأمن التابعة للأمم المتحدة وعطلها

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-29

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة أطلقت منها صواريخ باتجاه منطقة سدي إليعازر وعشرات الأهداف التابعة لحزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:12

تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً

LBCI
أخبار لبنان
12:48

الكتائب: أي مقترحات حلول لا بد أن تحصر السلاح بيد الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
12:46

مخزومي: الأولوية هي للدفع باتجاه التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حدا للحرب الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
12:28

غارة على حارة صيدا وسقوط شهداء (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-27

بري ينفي الكلام المنسوب له عن المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
08:29

المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني زار باسيل: لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم المساعدات للنازحين

LBCI
أخبار لبنان
10:22

لقاءات لـ"الوفاء للمقاومة" في مجلس النواب مع كتل نيابية... فياض: المقاومة لا تزال تمسك تماما بزمام قدرتها على مواجهة العدوان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:22

سلسلة غارات اسرائيلية طالت بلدات عدة في النبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:57

عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
09:39

بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...

LBCI
أخبار لبنان
09:20

جولة للـLBCI في الضاحية الجنوبية... حجم الدمار هائل

LBCI
أخبار لبنان
09:17

القصف طال مجدداً طريق المصنع...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل

LBCI
أخبار لبنان
07:50

نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:36

غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:35

النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:35

القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:52

غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة

LBCI
خبر عاجل
07:00

وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال

LBCI
خبر عاجل
12:21

بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...

LBCI
خبر عاجل
06:04

فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات

LBCI
أخبار لبنان
06:25

تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:24

حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:22

اليكم الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More