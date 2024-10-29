عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني

كشف المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر في اتصال مع الـLBCI، أن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مدّد التسجيل للعام الدراسي بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني.