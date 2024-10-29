"الصحة" تنشر لوائح تفصيلية بتوزيع الأدوية على مراكز الرعاية المربوطة بإيواء النازحين

تنشر وزارة الصحة العامة لوائح تفصيلية بكميات الأدوية التي تم تلقيها بهبات ومساعدات للبنان ويتم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية المربوطة بمراكز إيواء النازحين في كل من المحافظات اللبنانية.



كما تنشر الوزارة لوائح بحزم أدوية الأمراض المزمنة التي يتم توزيعها على مراكز الرعاية من ضمن برنامج تعاون مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وبلغ الحجم الاجمالي لعلب الأدوية التي تم تسليمها حتى الآن 2,159,408.



وسيتم نشر هذه اللوائح بشكل دوري حرصا على ابقاء الرأي العام وكافة المعنيين على اطلاع.



كما أن اللوائح موجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة.