الرئيس الإيراني: الأمين العام الجديد لحزب الله "سيعزز المقاومة"

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله من شأنه أن "يعزز المقاومة".



وكتب بزشكيان في بيان نشره موقعه الإلكتروني: "أنا على قناعة بأن وجود شخصية لامعة (مثلك) على رأس الحزب (...) سيؤدي إلى تعزيز إرادة المقاومة"، فيما أعرب عن أمله في "وقف عدوان الكيان الصهيوني غير الشرعي وإحلال السلام والهدوء والأمن في غزة ولبنان والمنطقة برمتها".