الغارة الإسرائيلية على حارة صيدا... كتانة للـLBCI: هناك عائلات تحت الأنقاض

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني أن هناك 9 شهداء وأكثر من 20 جريحا في الغارة الاسرائيلية على حارة صيدا.



وكشف في اتصال مع الـLBCI، أن هناك عائلات تحت الأنقاض.