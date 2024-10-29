غالانت: تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته

جال وزير الدفاع الاسرائيلي يؤاف غالانت على المواقعِ العسكرية على الحدود مع لبنان، معلناً القضاء على معظم قدرات حزب الله بحسب تعبيره.



وقال غالانت: "تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته التي كان يمتلكها قبل الحرب".