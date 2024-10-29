الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم الإثنين: 2792 شهيدا و12772 جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاثنين 28 تشرين الأول 2024 اسفرت عن 82 شهيدا و 180 جريحا.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس الإثنين 2792 شهيدا و12772 جريحا.