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القاضي الحجار أصدر تعميما لتفعيل المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية
أخبار لبنان
2024-10-29 | 16:25
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القاضي الحجار أصدر تعميما لتفعيل المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف، القاضي جمال الحجار تعميما لتفعيل المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية.
وجاء في التعميم: "بالنظر للظروف الأمنية الراهنة التي ادت إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ السجون والنظارات، وتفعيلا لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتسريعا لاجراءاتها بالتعاون مع إلهيئة الوطنية لحقوق الانسان، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يعمل لتسهيل إجراءات تقديم المدعى عليه الموقوف طلب تخلية سبيله، وتأمين وصوله إلى المرجع القضائي الواقع يده على الملف".
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