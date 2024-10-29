لبنان يتسلم مساعدات إنسانية من باكستان

حطّت اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرتا شحن خاصة من باكستان من المساعدات الإنسانية والطبية مقدمة من حكومة باكستان وشعبها إلى الشعب اللبناني الشقيق. تأتي هذه الجهود الإغاثية استجابة لتوجيهات رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، مؤكداً التزام باكستان بدعم لبنان في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وقد قامت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان (NDMA)، بالتنسيق مع مؤسسة الخدمات الباكستانية بترتيب الشحنة الأولى التي تحمل 17 طناً من المساعدات الإنسانية. وتشمل هذه الشحنة الأرز، والخيام، والحليب المجفف، والأطعمة الجاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة، وحزم عائلية التي تحتوي على العديد من الأدوات المنزلية والملابس. أما الشحنة الثانية المقدمة من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان (NDMA) تحمل 95 طناً من البطانيات والخيم الخاصة بفصل الشتاء.



واستلم السفير سلمان أطهر، سفير باكستان في لبنان، برفقة موظفي السفارة، شحنتي المساعدات في المطار، وتم تسليمهما إلى المسؤولين المعنيين في لبنان. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السفير أطهر إن حكومة وشعب باكستان لا يمكنهما ترك إخوانهما اللبنانيين بمفردهم خلال هذه الأوقات الصعبة. كما أكد السفير على دعم باكستان الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.



وحتى اليوم، حطت أربع طائرات شحن خاصة من باكستان في مطار رفيق الحريري الدولي محملةً بإجمال 229 طناً من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب اللبناني، ومن المقرر إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية من باكستان خلال الأيام القليلة المقبلة.