للمرة الاولى في لبنان صدور حكم قضائي بادانة نقابة الطباء بقضية الاخطاء الطبية

اصدر القاضي المنفر الجزائي في المتن طارق بو نصار في الدعوى المقامة من فوزي مشلب بواسطة وكيليه المحاميين ايمن جزيني وجورج خوري حكم بادانة نقيب الاطباء السابق ريمون صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة كلود سمعان بجرم اصدار تقرير كاذب بقضية الطفلة صوفي مشلب التي تعرضت لسلسلة طويلة من الاخطاء الطبية في مستشفى الروم الجامعي حيث ادت الى تلف دماغي كبير، المحكمة اعتبرت ان افعال المدعى عليها تنطبق على المادة ٤٦٦ من قانون العقوبات كم حكم عليهما بمليار ليرة تعويض وسنة حبس تم ابدال عقوبة الحبس بغرامة.



الجدير ذكره ان هذه الادانة تعتبر من الافعال الشائنة ويفقد مرتكبيها اذن مزاولة مهنة الطب التي تصدرها وزارة الصحة.