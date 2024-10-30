خضر للـLBCI: هذه الحرب تُعدّ الأعنف على منطقة بعلبك الهرمل

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ان "هذه الحرب تُعدّ الأعنف على منطقة بعلبك الهرمل في تاريخها".وقال في حديث للـLBCI "منطقة بعلبك الهرمل فيها اليوم مئات المنازل التي هدمت، ومئات الشهداء والجرحى، وفي إستهدافات ما قبل البارحة سقط أكثر من 67 شهيدًا و120 جريح".واضاف "في المساعدات، نواجه مشكلة أمنية ولوجستية، وفي دير الأحمر كل البيوت مليئة بالنازحين كما أن صالات الكنائس والمدارس مفتوحة".