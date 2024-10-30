الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير العدل ترأس اجتماعأ في إطار تنفيذ خطة التحوّل الرقمي الشامل

أخبار لبنان
2024-10-30 | 05:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير العدل ترأس اجتماعأ في إطار تنفيذ خطة التحوّل الرقمي الشامل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير العدل ترأس اجتماعأ في إطار تنفيذ خطة التحوّل الرقمي الشامل

 عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، ضمن إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، اجتماعًا موسعًا في غرفة العمليات الإلكترونية التابعة للوزارة مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي  ابراهيم ونقيب المحامين في بيروت المحامي فادي مصري ترافقه أمينة سر النقابة المحامية مايا شهاب والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP نينو كرم عون.  
 

حضر الاجتماع كل من القضاة غسان الأتات نجيب بيراق عبد الرحمن السمان سابين قازان
ورئيس مركز تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات التابع لنقابة المحامين في بيروت المحامي ماريو أبو عبدالله، وممثل مقدم خدمات التوقيع الرقمي والهوية الرقمية المعتمد لدى الوزارة الدكتور صلاح رستم ومستشار وزير العدل لشؤون تكنولوجيا المعلوماتية المحامي علي جابر .
 

أطلع الوزير خوري الحاضرين على مرسوم  الأسناد الرسمية الإلكترونية الذي حمل الرقم
14115 الموافق عليه من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2024 بناء على الاقتراح المقدم من معالي وزير العدل والصادر بتاريخ 18/10/2024 لخدمات التوقيع الرقمي المعزز والهوية الرقمية التي أصبحت متوافرة.
 

تضمن الاجتماع استعراضاً أمام القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، بالاضافة الى القيام بتجربة برنامج الخدمات القضائية الإلكترونية واستعراض لإمكانياته والخدمات التي يقدمها لا سيما خدمات الولوج الإلكتروني الى الملفات القضائية وخدمات الدفع الإلكتروني لكافة الرسوم القضائية والطوابع.
 

بعد ذلك، انتقل الحضور الى مركز التعاضد في قصر عدل بيروت ومن ثم الى قلم محكمة الاستئناف المدنية حيث اطّلع الحضور على طريقة استخدام البرنامج من قبل موظفي صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين.
 

يأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات القائمة لضمان استمرار عمل المحاكم والانتقال العملي الى رقمنة العمل القضائي وتأمين كل المستلزمات التي فرضت نفسها ضرورة ملحّة للنهوض بقطاع العدالة .

أخبار لبنان

العدل

اجتماعأ

تنفيذ

التحوّل

الرقمي

الشامل

LBCI التالي
المفتي قبلان : لبنان ليس للبيع وبعض المواقف الخبيثة لا تعبر عن واقع الشراكة الروحية والوطنية القوية
الخارجية دانت قرار "الكنيست" حظر أعمال "الأونروا": خطوة غير مسبوقة لإنهاء دورها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-10-25

الوزير الفرنسيّ لـ"الشرق الأوسط": القرار 1701 يشكّل الإطار اللّازم الذي يوفر الأمن لإسرائيل والسيادة والوحدة للبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-21

وزير الطاقة للـLBCI: الوزارة ستكون مسؤولة عن متابعة موضوع المياه في مراكز الإيواء ولكن اليونيسف ستكون الجهة المركزية للمساعدة في التنفيذ وجمع التمويل اللازم

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-19

مراسل لموقع أكسيوس: من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي بلينكن إسرائيل يوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-16

ميقاتي ترأس اجتماعا حول خطة لبنان للاستجابة للازمة: للمضي قدما في تنفيذها لتعزيز الخدمات العامة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:18

محافظ بعلبك الهرمل يحدد المناطق التى يمكن للاهالي التوجه اليها

LBCI
أخبار لبنان
08:09

بري بحث وميقاتي في الاوضاع العامة وملف النازحين ونتائج اللقاءات والاتصالات الخارجية

LBCI
أخبار لبنان
08:03

الأبيض بصدد إطلاق برنامج تغطية خدمات الطوارئ للنازحين في المستشفيات

LBCI
أخبار دولية
07:58

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:16

التحكم المروري: قطع السير على طريق عاليه الحي الغربي باتجاه القماطية بسبب حادث أمني وتحويله إلى الطرقات الفرعية وحركة المرور خانقة في المحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-13

قتل كلبة في الأشرفية يعيد الى الواجهة ملف إيجاد حل للكلاب الشاردة

LBCI
خبر عاجل
2024-10-29

الجيش اللبناني: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية ما بين الساعة 10.00 والساعة 13.00

LBCI
خبر عاجل
2024-10-21

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:15

اليكم المشاهد الصباحية من النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:13

اسرائيل استهدفت عددًا من المناطق في صور

LBCI
أمن وقضاء
03:59

صيدا تلملم جراحها جراء غارة إسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
17:33

غارة اسرائيلية تستهدف حارة صيدا للمرة الثانية... اليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:17

نعيم قاسم الأمين العام الرابع لحزب الله... إليكم نبذة عن حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:16

ولاية ميشيغان والعرب واللبنانيون فيها... من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل الى البيت الابيض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:11

مساعدت مؤتمر باريس للبنان.. هكذا ستوزّع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:09

الجامعة اللبنانية بدأت عامها الدراسي ومستقبل البلد يعتمد على خريجيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:07

وقف النار مع لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:52

غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة

LBCI
خبر عاجل
14:04

أدرعي: قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان

LBCI
خبر عاجل
12:21

بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...

LBCI
خبر عاجل
05:17

إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

LBCI
أخبار دولية
07:58

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..

LBCI
خبر عاجل
12:52

وزير الدفاع الإسرائيلي: تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها وسنواصل العمل ضده وإعادة السكان إلى الشمال بأمان

LBCI
خبر عاجل
12:12

غارة اسرائيلية على حارة صيدا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:37

معلومات عن إستهداف سيارة على الطريق العام في بشامون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More