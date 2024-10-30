10 غارات تستهدف الخيام وسط محاولة قوات العدو التوغل الى داخلها

استهدفت 10 غارات بلدة الخيام منذ ساعات الصباح وحتى الساعة .



وقد تسببت باندلاع حرائق عدة، وتواجه البلدة محاولات توغل من جيش اسرائيل إلى داخلها تحت غطاء ناري كثيف من الطيران الحربي والمسير والمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة.