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بلدية عاريا وبلدية الكحالة: نستنكر استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر

أخبار لبنان
2024-10-30 | 06:47
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بلدية عاريا وبلدية الكحالة: نستنكر استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر
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بلدية عاريا وبلدية الكحالة: نستنكر استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر

أعلنت بلدية عاريا وبلدية الكحالة في بيان انه "بعد تكرار عمليات استهداف السيارات على الطريق الدولي الذي يعبر البلدتين، تستنكر بلديتا عاريا والكحالة استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر من ما يعرض العابرين وابناء البلدتين للمخاطر التي تطال حياتهم واملاكهم.
تتمنى بلديتا عاريا والكحالة على الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الشرعية التدخل فورا لاتخاذ التدابير التي تمنع استخدام الطرق الدولية والمناطق الآمنة لاغراض عسكرية ورفغ الخطر الذي يهدد المدنيين".
 

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