فضل الله: العدو لم يتمكن من تثبيت وجوده في أي منطقة

أكد النائب حسن فضل الله أن المقاومة لا تزال توجّه سلاحها الى المستوطنات وما بعدها وفي استهداف تجمعات العدو، وقال: "ما يجري في الحقيقة يعجز اللسان عن وصفه".



وأضاف فضل الله: "المقاومة تحبط كل المحاولات للتسلل إلى الخيام والعدو لم يتمكن من تثبيت وجوده في أي منطقة وهو يقف عاجزاً أمام إرادة الشعب اللبناني المقاوم".