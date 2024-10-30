مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية يوزع المساعدات الإغاثية على العائلات النازحة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية في لبنان المساعدات الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية على العائلات النازحة من محافظة الجنوب في كل من منطقة الناعمة / صيدا الهلالية/ البيسارية ، حيث شملت المساعدات المقدمة ما يقارب ٩٠٠ عائلة نازحة و استفادة أكثر من ٤٠٠٠ فرد لتلبية احتياجاتهم الأساسية ، في سياق متصل و استمراراً للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية وصلت اليوم الطائرة السادسة عشر و على متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية و ايوائية.