مسؤولون إسرائيليون يناقشون شروط وقف إطلاق النار في لبنان



أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء أن مجلس الوزراء الأمني برئاسته يناقش شروط الهدنة مع حزب الله في جنوب لبنان.



وفي تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية قال كوهين "هناك مناقشات وأعتقد أن الموضوع سيستغرق بعض الوقت".



ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومسؤولون إسرائيليون مساء الثلاثاء المطالب الإسرائيلية لهدنة تستمر 60 يوما.

