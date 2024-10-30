محافظ بعلبك الهرمل يحدد المناطق التى يمكن للاهالي التوجه اليها

الى أهلي في مدينة بعلبك ومحيطها، بعد الإنذارات الإسرائيلة

أرجو منكم التوجه الى احدى الوجهتين: عرسال، أو الى محافظة الشمال عن طريق عيناتا-الأرز.

الرجاء عدم التوجه الى القلعة لأنها ليست آمنة.#بشير_خضر #بعلبك #بعلبك_الهرمل — Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 30, 2024

الى أهلنا في #بعلبك الرجاء التوجه الى احدى المناطق التالية:

عكار او الشمال عن طريق عيناتا - الأرز

زحلة عبر الطريق الدولية

عرسال عبر الطريق الدولية#بشير_خضر — Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 30, 2024

عشرات الآلاف يغادرون مدينة بعلبك حتى من الأحياء السكنية التي كانت تعتبر آمنة، وهي المنطقة ذات الكثافة السكانية الأعلى في محافظة #بعلبك_الهرمل

أرجو اعتماد عكار كوجهة فضلى اضافة للأماكن التي ذكرناها سابقاً.#بشير_خضر — Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 30, 2024

اثر التحذير الاسرائيلي لبعلبك، طلب محافظ بعلبك الهرمل بشير حضر من الاهالي التوجه الى عرسال عبر الطريق الدولية، أو الى محافظة الشمال عن طريق عيناتا-الأرز، او الى عكار واعتمادها كوجهة فضلى، او الى زحلة عبر الطريق الدوليةوطلب عدم التوجه الى قلعة بعلبك لأنها ليست آمنة.