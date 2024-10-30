محافظ بعلبك الهرمل يحدد المناطق التى يمكن للاهالي التوجه اليها

الى أهلي في مدينة بعلبك ومحيطها، بعد الإنذارات الإسرائيلة
أرجو منكم التوجه الى احدى الوجهتين: عرسال، أو الى محافظة الشمال عن طريق عيناتا-الأرز.
الرجاء عدم التوجه الى القلعة لأنها ليست آمنة.#بشير_خضر #بعلبك #بعلبك_الهرمل
— Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 30, 2024
الى أهلي في مدينة بعلبك ومحيطها، بعد الإنذارات الإسرائيلة
أرجو منكم التوجه الى احدى الوجهتين: عرسال، أو الى محافظة الشمال عن طريق عيناتا-الأرز.
الرجاء عدم التوجه الى القلعة لأنها ليست آمنة.#بشير_خضر #بعلبك #بعلبك_الهرمل
الى أهلنا في #بعلبك الرجاء التوجه الى احدى المناطق التالية:
عكار او الشمال عن طريق عيناتا - الأرز
زحلة عبر الطريق الدولية
عرسال عبر الطريق الدولية#بشير_خضر
— Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 30, 2024
الى أهلنا في #بعلبك الرجاء التوجه الى احدى المناطق التالية:
عكار او الشمال عن طريق عيناتا - الأرز
زحلة عبر الطريق الدولية
عرسال عبر الطريق الدولية#بشير_خضر
عشرات الآلاف يغادرون مدينة بعلبك حتى من الأحياء السكنية التي كانت تعتبر آمنة، وهي المنطقة ذات الكثافة السكانية الأعلى في محافظة #بعلبك_الهرمل
أرجو اعتماد عكار كوجهة فضلى اضافة للأماكن التي ذكرناها سابقاً.#بشير_خضر
— Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 30, 2024
عشرات الآلاف يغادرون مدينة بعلبك حتى من الأحياء السكنية التي كانت تعتبر آمنة، وهي المنطقة ذات الكثافة السكانية الأعلى في محافظة #بعلبك_الهرمل
أرجو اعتماد عكار كوجهة فضلى اضافة للأماكن التي ذكرناها سابقاً.#بشير_خضر