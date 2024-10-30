محافظ عكار: لم يعد في عكار اماكن لايواء النازحين



اكد محافظ عكار عماد اللبكي انه لم يعد في عكار اماكن لايواء النازحين وقد وصلت الارقام الى حدود السبعين الفا، وبالتالي لم يعد باستطاعة المنطقة استقبال المزيد من النازحين.