فرنسا تدين تعرض مقر اليونيفيل في لبنان للقصف

دانت فرنسا الأربعاء تعرض مقر قوة الأمم المتحدة في لبنان في اليوم السابق إلى قصف بصاروخ أطلقه "على الأرجح حزب الله" وأدى إلى إصابة عناصر حفظ سلام نمسويين.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "نأمل أن يتيح التحقيق الجاري توضيح الحقائق وتحديد المسؤولين"، مشيرة إلى أن "الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".وكانت تعرضت اليونيفل الى ضربات عدة، من قبل الجانب الاسرائيلي، ادى الى وقوع اضرار.وعن جهة غزة، دانت باريس "بشدة" الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الثلاثاء مبنى يقع في شمال قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل نحو مئة فلسطيني، بينهم نساء وأطفال. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تدين فرنسا أيضا الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد مستشفيات في شمال القطاع خاضعة لأوامر إخلاء وتؤوي مرضى في حالة حرجة"، ودعت إسرائيل إلى إنهاء "الحصار المفروض على شمال غزة" دون تأخير.