الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول

أخبار لبنان
2024-10-30 | 09:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الاول هو التالي:

29.809 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:

- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية  x29.809  ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 29.809 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
32.790 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:

- قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 32.790 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

- قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 32.790 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وأوضحت وزارة الطاقة أن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الاول البالغ 1.374.366. ل.ل.  وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وهي تأخذ بالاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل. 

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

وأعلنتأنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الاول 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.

تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

1-ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2-رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
3-التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4-رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.

وأهابت وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

أخبار لبنان

الطاقة

والمياه

تسعيرة

المولدات

الكهربائية

الخاصة

تشرين

الاول

LBCI التالي
أسرار الصحف 30-10-2024
غارة اسرائيلية تستهدف حارة صيدا للمرة الثانية... اليكم آخر المستجدات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-09-26

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيلول

LBCI
اقتصاد
2024-08-28

وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-23

وزارة الطاقة والمياه تطلق نظام المكننة للآبار الخاصة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-15

وزارة الصحة بغزة: 42344 شهيدا فلسطينيا و99013 جريحا جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول 2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:44

شهيدان بالغارة التي استهدفت سيارة في عين الرمانة بقضاء عاليه (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:34

عائلات وصلت الى دير الاحمر وبقيت داخل "توك توك": "لا اكل ولا حرام...وقلبنا ع اللي تركناهن وما قدرو يجو" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:47

آثار الدمار في ايعات (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:45

اشتعال خزانات الوقود في دورس (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:34

عائلات وصلت الى دير الاحمر وبقيت داخل "توك توك": "لا اكل ولا حرام...وقلبنا ع اللي تركناهن وما قدرو يجو" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-21

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا من غارات على منشآت ومصالح تابعة لجمعية "القرض الحسن"

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-29

الوكالة الوطنية: غارة على مبنى النجمة الشرقية قرب النادي الحسيني في النبطية تسببت بتدميره

LBCI
أمن وقضاء
03:59

صيدا تلملم جراحها جراء غارة إسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:44

شهيدان بالغارة التي استهدفت سيارة في عين الرمانة بقضاء عاليه (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:34

عائلات وصلت الى دير الاحمر وبقيت داخل "توك توك": "لا اكل ولا حرام...وقلبنا ع اللي تركناهن وما قدرو يجو" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:54

تفاصيل المشهد في صور التي تعمل فيها فرق الدفاع المدني على إزالة الركام من جراء الغارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:51

الطيران الإسرائيلي إستهدف حي الراهبات في النبطية... هكذا يبدو المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:50

عمليات رفع الأنقاض في حارة صيدا مستمرة... وهكذا يبدو المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:48

موجة نزوح تصل إلى زحلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:48

اللقطات الاولى للفان المستهدف على طريق ضهر الوحش-عاريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:34

تهديدات لأهل بعلبك وعين بورضاي ودورس بضرورة إخلائها... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:32

الإستهدافات الإسرائيلية طالت مركبات على الطرقات اللبنانية... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:04

أدرعي: قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان

LBCI
أخبار دولية
07:58

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..

LBCI
أمن وقضاء
08:24

إنذار اسرائيلي لسكان هذه القرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:17

إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

LBCI
أخبار لبنان
09:41

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول

LBCI
أخبار لبنان
08:18

محافظ بعلبك الهرمل يحدد المناطق التى يمكن للاهالي التوجه اليها

LBCI
خبر عاجل
10:13

قاسم: إذا قرر الإسرائيليون أنهم يرغبون في وقف الحرب فنقول إننا سنقبل ذلك لكن بالشروط التي نراها مناسبة وحتى الآن لا يوجد مقترح تقبله إسرائيل لعرضه علينا لبحثه ولن نستجدي وقف إطلاق النار

LBCI
خبر عاجل
04:37

معلومات عن إستهداف سيارة على الطريق العام في بشامون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More