الخارجية السعودية: المملكة تدعو لقمة عربية إسلامية مشتركة في ١١ تشرين الثاني لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

في ضوء متابعة المملكة العربية السعودية لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل لبنان في محاولة للمساس بسيادته وسلامة أراضيه، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، تؤكد مجددًا "إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية"، بحسب بيان.



وتدعو المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 تشرين الثاني 2024، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.